ترامب: يبدو أن هندوراس تحاول تغيير نتائج انتخاباتها الرئاسية

وأضاف أن "تعداد الأصوات أظهر سباقا متقاربا بين تيتو عصفورة وسلفادور نصر الله مع احتفاظ عصفورة بفارق ضئيل قدره 500 صوت. تم إيقاف الإحصاء عندما تم حساب 47 في المائة فقط من الأصوات".
وختم ترامب مشددا على ضرورة "أن تنتهي اللجنة من فرز الأصوات وأن يتم حساب أصوات مئات الآلاف من الهندوراسيين، وأن تسود الديمقراطية في هندوراس"، وفق تعبيره.
