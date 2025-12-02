الثلاثاء 2025-12-02 08:04 ص

ترامب: يبدو أن هندوراس تحاول تغيير نتائج انتخاباتها الرئاسية

الوكيل الإخباري-   اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هندوراس بمحاولة تغيير نتائج انتخاباتها الرئاسية، متوعدا بتدفيعهم الثمن إذا حصل تلاعب بالنتائج.

وقال ترامب إن "شعب هندوراس صوت بأعداد هائلة في 30 نوفمبر. توقفت اللجنة الانتخابية الوطنية، وهي الهيئة الرسمية المكلفة بفرز الأصوات، فجأة عن العد في منتصف ليل يوم 30 نوفمبر".

وأضاف أن "تعداد الأصوات أظهر سباقا متقاربا بين تيتو عصفورة وسلفادور نصر الله مع احتفاظ عصفورة بفارق ضئيل قدره 500 صوت. تم إيقاف الإحصاء عندما تم حساب 47 في المائة فقط من الأصوات".

وختم ترامب مشددا على ضرورة "أن تنتهي اللجنة من فرز الأصوات وأن يتم حساب أصوات مئات الآلاف من الهندوراسيين، وأن تسود الديمقراطية في هندوراس"، وفق تعبيره.

 
 


