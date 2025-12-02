ترامب: يبدو أن هندوراس تحاول تغيير نتائج انتخاباتها الرئاسية

الوكيل الإخباري- اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هندوراس بمحاولة تغيير نتائج انتخاباتها الرئاسية، متوعدا بتدفيعهم الثمن إذا حصل تلاعب بالنتائج.

