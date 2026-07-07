ترامب يتحدث عن "نهاية قريبة" للحرب بين روسيا وأوكرانيا

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين إن التوصل إلى حل للحرب الدائرة منذ أكثر من أربع سنوات في أوكرانيا "بات أقرب ⁠مما يتصوره الناس"، مشيرا إلى أنه سيتناول ملف أوكرانيا خلال محادثات في تركيا هذا الأسبوع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي. اضافة اعلان





وأدلى ترامب بهذه التصريحات بعد أن تحدث مطلع هذا الأسبوع مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



ولم يقدّم ترامب سببا محددا لتأكيده ‌أن حلا للصراع بات وشيكا، وذلك في الوقت الذي شنت فيه روسيا هجوما على أوكرانيا ‌بصواريخ وطائرات مسيرة في ‌وقت مبكر من صباح الإثنين مما أسفر عن مقتل 28 على الأقل.



وفي موسكو، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه يعتقد أن الموقف الأميركي بشأن كيفية حل الصراع لا يزال دون ‌تغيير.



لكن زيلينسكي قال في مقابلة مع ‌صحيفة "فاينانشال ⁠تايمز" إنه يعتقد أن ترامب ينظر إلى الصراع من زاوية جديدة في ضوء النجاحات الأوكرانية في الأونة الأخيرة.



وفي تصريح للصحفيين في المكتب البيضاوي، قال ترامب: "أعتقد أن هذا الأمر (حل الصراع) ⁠بات أقرب مما ‌يتصوره الناس. الرئيس بوتين يريد أن ينهيه. أقول لكم ذلك ⁠بكل تأكيد".



وذكر ترامب أنه أجرى "مكالمة جيدة" مع بوتين في عطلة ⁠الرابع من يوليو، وهي محادثة قال عنها أحد معاوني الكرملين إنها استمرت 85 دقيقة وشهدت تقديم عرض من ⁠ترامب بالمساعدة في إيجاد سبيل للمضي نحو السلام.



وأضاف ترامب: "الرئيس زيلينسكي يريد في الواقع أن ينتهي الأمر الآن. سنذهب إلى قمة حلف الأطلسي، وسنتحدث عن ذلك، وأعتقد أننا سنحقق ذلك... أعتقد أننا سننهيه. إنه وضع مروع".



ومن المقرر أن يلتقي ترامب مع زيلينسكي الأربعاء على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة.



وأفاد مسؤول أميركي بأن ‌فكرة المحادثات تتمثل في إعطاء دفعة جديدة لإنهاء الحرب.



وذكر المسؤول نفسه أنه من المرجح أن يعقد ترامب محادثات مع بوتين بعد التحدث إلى زيلينسكي.







