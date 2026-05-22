الجمعة 2026-05-22 02:45 م

ترامب يتعهد بإرسال قوات إضافية إلى بولندا .. والناتو يرحب

ترامب يتعهد بإرسال قوات إضافية إلى بولندا .. والناتو يرحب
ترامب يتعهد بإرسال قوات إضافية إلى بولندا .. والناتو يرحب
 
الجمعة، 22-05-2026 12:40 م
الوكيل الإخباري-  تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، لدول حلف شمال الأطلسي بإرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى بولندا، وذلك قبل ساعات فقط من اجتماع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع وزراء من دول الحلف في السويد، الجمعة، فيما رحّب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته بالخطوة.اضافة اعلان


وأرجع ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشال"، سبب هذا القرار إلى علاقته بالرئيس البولندي القومي المحافظ كارول نافروتسكي.

وقال ترامب في المنشور: "استناداً إلى نجاح انتخاب الرئيس البولندي الحالي كارول نافروتسكي، الذي تشرفت بدعمه، وإلى علاقتنا به، يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة سترسل خمسة آلاف جندي إضافي إلى بولندا".

من جانبه، رحّب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته بالإعلان الأميركي في وقت يستعد فيه كبار مبعوثي الحلف لخفض الموارد العسكرية الأميركية، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأكد روته أن التركيز ما زال منصبّاً على تعزيز الإنفاق، بحيث يتم التمكن من الدفاع عن الأمن الأوروبي، فيما تطالب الولايات المتحدة دولاً أخرى بحماية نفسها بدلاً من الاعتماد على واشنطن.

وقال روته للصحفيين في هلسينغبورغ، في السويد، اليوم، بينما تجمع وزراء خارجية الناتو: "الأموال تدخل حقاً". وذكر أن الأوروبيين يوفون بالتزاماتهم باستثمار 5 بالمئة من الناتج الاقتصادي في الإنفاق الدفاعي.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، فقد زاد الإعلان الذي أدلى به ترامب الخميس بشأن إرسال قوات إضافية إلى بولندا من الارتباك داخل الحلف، حيث يمثل تراجعاً عن خطة لتعليق إرسال جنود.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الحملة الأردنية توزع الكسوة على الأسر النازحة جنوب قطاع غزة

أخبار محلية الحملة الأردنية توزع الكسوة على الأسر النازحة جنوب قطاع غزة

وزارة الأوقاف تحتفل بعيد الاستقلال بحملة نظافة تطوعية في العقبة

أخبار محلية وزارة الأوقاف تحتفل بعيد الاستقلال بحملة نظافة تطوعية في العقبة

أمانة عمان تطلق فعالية " استقلالنا قراءة و انتماء"

أخبار محلية أمانة عمان تطلق فعالية " استقلالنا قراءة و انتماء"

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين 70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الجيش اللبناني يرد على اتهامات أميركية بشأن تسريب معلومات استخباراتية

عربي ودولي الجيش اللبناني يرد على اتهامات أميركية بشأن تسريب معلومات استخباراتية

بحرية الحرس الثوري الإيراني: تأمين الملاحة وعبور 35 سفينة عبر مضيق هرمز

عربي ودولي بحرية الحرس الثوري الإيراني: تأمين الملاحة وعبور 35 سفينة عبر مضيق هرمز

هيئة الإعلام .. مسيرة إنجازات وطنية واكبت الدولة منذ الاستقلال

أخبار محلية هيئة الإعلام .. مسيرة إنجازات وطنية واكبت الدولة منذ الاستقلال

مصر .. بيان رسمي يكشف تفاصيل حادث تسرب الكلور في قناة السويس

عربي ودولي مصر .. بيان رسمي يكشف تفاصيل حادث تسرب الكلور في قناة السويس



 
 






الأكثر مشاهدة

 