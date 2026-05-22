ترامب يتعهد بإرسال قوات إضافية إلى بولندا .. والناتو يرحب

وأرجع ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشال"، سبب هذا القرار إلى علاقته بالرئيس البولندي القومي المحافظ كارول نافروتسكي.
وقال ترامب في المنشور: "استناداً إلى نجاح انتخاب الرئيس البولندي الحالي كارول نافروتسكي، الذي تشرفت بدعمه، وإلى علاقتنا به، يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة سترسل خمسة آلاف جندي إضافي إلى بولندا".
من جانبه، رحّب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته بالإعلان الأميركي في وقت يستعد فيه كبار مبعوثي الحلف لخفض الموارد العسكرية الأميركية، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.
وأكد روته أن التركيز ما زال منصبّاً على تعزيز الإنفاق، بحيث يتم التمكن من الدفاع عن الأمن الأوروبي، فيما تطالب الولايات المتحدة دولاً أخرى بحماية نفسها بدلاً من الاعتماد على واشنطن.
وقال روته للصحفيين في هلسينغبورغ، في السويد، اليوم، بينما تجمع وزراء خارجية الناتو: "الأموال تدخل حقاً". وذكر أن الأوروبيين يوفون بالتزاماتهم باستثمار 5 بالمئة من الناتج الاقتصادي في الإنفاق الدفاعي.
ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، فقد زاد الإعلان الذي أدلى به ترامب الخميس بشأن إرسال قوات إضافية إلى بولندا من الارتباك داخل الحلف، حيث يمثل تراجعاً عن خطة لتعليق إرسال جنود.
