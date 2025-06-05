ترامب يتّهم إيران بالمماطلة في ما يتعلق بالاتفاق النووي

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" عقب مباحثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أنّ الأخير ألمح إلى أنه قد "يشارك" في المباحثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي، والتي تجريها الولايات المتحدة وإيران بوساطة عُمانية منذ نيسان/ أبريل.
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