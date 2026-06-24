ترامب يتهم مجلس الشيوخ بإضعاف موقفه أمام إيران

وقال ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال، إن إيران “في موقف حرج، وعلى وشك السقوط، ومستعدة لتقديم أي شيء تقريبا”، مضيفا أنها “تظهر احتراما كبيرا للولايات المتحدة ورئيسها”.
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