الأربعاء 2026-06-24 11:57 ص

ترامب يتهم مجلس الشيوخ بإضعاف موقفه أمام إيران

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الأربعاء، 24-06-2026 11:37 ص

الوكيل الإخباري-   هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجلس الشيوخ، متهما عددا من أعضائه بتقويض موقف إدارته تجاه إيران، بعدما صوت المجلس لصالح قرار يدعو إلى إنهاء العمليات العسكرية الأميركية ضد طهران.

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وقال ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال، إن إيران “في موقف حرج، وعلى وشك السقوط، ومستعدة لتقديم أي شيء تقريبا”، مضيفا أنها “تظهر احتراما كبيرا للولايات المتحدة ورئيسها”.

 
 


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