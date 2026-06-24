ترامب يتهم مجلس الشيوخ بإضعاف موقفه أمام إيران

الوكيل الإخباري- هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجلس الشيوخ، متهما عددا من أعضائه بتقويض موقف إدارته تجاه إيران، بعدما صوت المجلس لصالح قرار يدعو إلى إنهاء العمليات العسكرية الأميركية ضد طهران.

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