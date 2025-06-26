الخميس 2025-06-26 11:49 ص
 

ترامب يتوعّد إسبانيا: رسوم مضاعفة إذا لم ترفع إنفاقها الدفاعي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الخميس، 26-06-2025 10:59 ص
الوكيل الإخباري- هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسبانيا لرفضها الموافقة على أهداف الإنفاق الدفاعي الجديدة التي أقرها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأشار إلى احتمال معاقبتها من خلال فرض رسوم جمركية أميركية تضاعف المعدل الحالي.اضافة اعلان


وقال ترامب، الأربعاء، على هامش قمة الناتو في لاهاي، رداً على سؤال حول تقاعس إسبانيا عن تخصيص 5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع: "أنتم الدولة الوحيدة التي لا تدفع، لا أعرف ما هي المشكلة"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ نيوز.

وأضاف ترامب: "سنعوّض ذلك. وعليكم أن تعلموا أننا بصدد فعل ذلك، فنحن نتفاوض مع إسبانيا بشأن اتفاق تجاري، وسنجعلهم يدفعون ضعف المبلغ. وأنا أتحدث فعلياً بجدية بشأن ذلك."

سكاي نيوز
 
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