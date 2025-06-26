ترامب يتوعّد إسبانيا: رسوم مضاعفة إذا لم ترفع إنفاقها الدفاعي

وقال ترامب، الأربعاء، على هامش قمة الناتو في لاهاي، رداً على سؤال حول تقاعس إسبانيا عن تخصيص 5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع: "أنتم الدولة الوحيدة التي لا تدفع، لا أعرف ما هي المشكلة"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ نيوز.
وأضاف ترامب: "سنعوّض ذلك. وعليكم أن تعلموا أننا بصدد فعل ذلك، فنحن نتفاوض مع إسبانيا بشأن اتفاق تجاري، وسنجعلهم يدفعون ضعف المبلغ. وأنا أتحدث فعلياً بجدية بشأن ذلك."
سكاي نيوز
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