ترامب يتوعد إيران مجددا

08:44 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إيران صرحت بأنها ستوجه ضربة قوية اليوم، محذراً من عواقب أي خطوة من هذا النوع.





وأضاف ترامب: "من الأفضل ألا تفعل إيران ذلك، وإذا فعلت، فسوف نضربها بقوة لم يسبق لها مثيل"، في تصريح يعكس توتراً متصاعداً في المنطقة وسط التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل.





