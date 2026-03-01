الأحد 2026-03-01 10:02 ص

ترامب يتوعد إيران مجددا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
 
الأحد، 01-03-2026 08:44 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إيران صرحت بأنها ستوجه ضربة قوية اليوم، محذراً من عواقب أي خطوة من هذا النوع.اضافة اعلان


وأضاف ترامب: "من الأفضل ألا تفعل إيران ذلك، وإذا فعلت، فسوف نضربها بقوة لم يسبق لها مثيل"، في تصريح يعكس توتراً متصاعداً في المنطقة وسط التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل.
 
 


