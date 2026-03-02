ترامب يتوقع أن يستمر الهجوم على إيران "أربعة أسابيع أو أقل"

الوكيل الإخباري- قال الرئيس دونالد ترامب إنه يتوقع أن يستمر الهجوم الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران السبت، أربعة أسابيع أو أقل، وذلك بحسب ما نقلت عنه صحيفة "ديلي ميل" الأحد.

