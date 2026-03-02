ترامب يتوقع أن يستمر الهجوم على إيران "أربعة أسابيع أو أقل"

وصرح ترامب للصحيفة البريطانية، في واحدة من سلسلة مقابلات صحافية أجراها الأحد، "توصّلنا إلى أن (الهجوم سيمتد) أربعة أسابيع أو بحدود ذلك".
-
أخبار متعلقة
-
جامعة الدول العربية تدين استهداف إيران لدول عربية
-
وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي يدينون الاعتداءات الإيرانية على دولهم
-
ترامب: الولايات المتحدة ستثأر لقتلاها وعلى الحرس الثوري إلقاء السلاح
-
سلسلة انفجارات عنيفة في القدس
-
بيان مشترك لبرلين وباريس ولندن: مستعدون لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
-
الإمارات تغلق سفارتها في طهران وتسحب السفير
-
البنتاغون يعلن تدمير مقر قيادة الحرس الثوري الإيراني
-
ولي العهد السعودي يعطي الضوء الأخضر للجيش للرد على هجمات إيران