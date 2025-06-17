الثلاثاء 2025-06-17 04:01 ص
 

ترامب: يجب أن أعود إلى واشنطن في أقرب وقت ممكن

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 17-06-2025 03:54 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنّه سيعود قريبا إلى واشنطن من قمة مجموعة السبع التي تعقد في كندا نظرا للوضع في الشرق الأوسط، إذ يتصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل.اضافة اعلان


وقال لصحفيين "يجب أن أعود في أقرب وقت ممكن".

وكانت قناة فوكس نيوز، قد قالت إنّ ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد للاجتماع في غرفة العمليات فور وصوله من كندا لواشنطن.

ووفقا للبيت الأبيض، سيغادر ترامب قمة مجموعة السبع ليل الاثنين، قبل يوم مما كان مقررا، بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، بعدما دعا على منصته الاجتماعية تروث سوشال "يجب على الجميع إخلاء طهران فورا".
 
gnews

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