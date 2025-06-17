ترامب: يجب أن أعود إلى واشنطن في أقرب وقت ممكن

وقال لصحفيين "يجب أن أعود في أقرب وقت ممكن".
وكانت قناة فوكس نيوز، قد قالت إنّ ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد للاجتماع في غرفة العمليات فور وصوله من كندا لواشنطن.
ووفقا للبيت الأبيض، سيغادر ترامب قمة مجموعة السبع ليل الاثنين، قبل يوم مما كان مقررا، بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، بعدما دعا على منصته الاجتماعية تروث سوشال "يجب على الجميع إخلاء طهران فورا".
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