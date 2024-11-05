ترامب: يجب أن تظهر نتائج الانتخابات الليلة

الوكيل الإخباري- قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب ان حملته كانت ناجحة وأنه واثق من الفوز.

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وبين انه تقدم تقدما كبيرا وهذا ما يبدو من المشاركة الواسعة للجمهوريين في التصويت.