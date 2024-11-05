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ترامب: يجب أن تظهر نتائج الانتخابات الليلة

ترامب يتحدث إلى الصحفيين عقب إدلائه بصوته رفقة زوجته في بالم بيتش بولاية فلوريدا
ترامب برفقة زوجته في بالم بيتش بولاية فلوريدا
الثلاثاء، 05-11-2024 08:23 م

الوكيل الإخباري-   قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب ان حملته كانت ناجحة وأنه واثق من الفوز.

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وبين انه تقدم تقدما كبيرا وهذا ما يبدو من المشاركة الواسعة للجمهوريين في التصويت.


وأشار الى ان آداؤه جيد للغاية في الولايات المتأرجحة ويجب أن تظهر نتائج الانتخابات بشكل مبكر الليلة.

 
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