ترامب: يجب على إيران أن ترفع راية الاستسلام

الوكيل الإخباري- قلل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، من شأن القدرات العسكرية الإيرانية، وقال إنه ينبغي لطهران أن "ترفع الراية البيضاء وتستسلم" لكن الكبرياء الشديد يحول دون ذلك.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي إن قدرات الجيش الإيراني تراجعت إلى حد أنه بات يطلق "بنادق خردق"، مضيفا أن طهران تريد سرا التوصل إلى اتفاق رغم تلويحها العلني بالقوة.