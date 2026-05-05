ترامب: يجب على إيران أن ترفع راية الاستسلام

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الثلاثاء، 05-05-2026 09:23 م

الوكيل الإخباري-   قلل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، من شأن القدرات العسكرية الإيرانية، وقال إنه ينبغي لطهران أن "ترفع الراية البيضاء وتستسلم" لكن الكبرياء الشديد يحول دون ذلك.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي إن قدرات الجيش الإيراني تراجعت إلى حد أنه بات يطلق "بنادق خردق"، مضيفا أن طهران تريد سرا التوصل إلى اتفاق رغم تلويحها العلني بالقوة.


وأضاف "يمارسون الألاعيب، لكن دعوني أقول لكم إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق. ومن لا يريد ذلك عندما يكون جيشه انتهى تماما؟".

 
 


