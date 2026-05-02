ترامب يحدد موعد الهجوم على كوبا

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن البحرية الأمريكية ستهاجم كوبا في طريق عودتها من إيران.



وقال ترامب في خطاب ألقاه مساء الجمعة أمام منتدى نادي بالم بيتشيز غير الربحي: "كوبا لديها مشاكل. في طريق العودة من إيران، ستكون لدينا واحدة من أكبر حاملات الطائرات، ربما حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن - الأكبر في العالم - وسنأتي بها، لترسو على بعد نحو 100 ياردة من الشاطئ، وسيقولون "شكرا جزيلا. نستسلم لكم".

ويرى صحفيون حضروا اللقاء أن ملامح ترامب كانت تنم عن السخرية، ما يجعل من الصعب تحديد ما إذا كان تصريحه جادا أو مزاحا.