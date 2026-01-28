ترامب يحذر إيران .. ويرسل أسطولا بحريا كبيرا

ولم يستبعد ترامب قطّ شنّ هجوم جديد على إيران على خلفية قمع الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، وذلك بعد حرب استمرت 12 يوما في حزيران الماضي بين إيران وإسرائيل وشاركت فيها الولايات المتحدة.
يأتي ذلك في خضم حشد عسكري أميركي، بعدما قال ترامب إنه أرسل أسطولا بحريا كبيرا بقيادة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى مياه الشرق الأوسط.
