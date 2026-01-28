الأربعاء 2026-01-28 09:57 م

ترامب يحذر إيران .. ويرسل أسطولا بحريا كبيرا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الأربعاء، 28-01-2026 08:27 م

الوكيل الإخباري-   حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران، الأربعاء، من أن الوقت ينفد أمامها في ملفها النووي لتفادي تدخل عسكري أميركي، فيما أعلنت طهران رفضها إجراء مفاوضات في ظل ما وصفته بأجواء التهديد.

ولم يستبعد ترامب قطّ شنّ هجوم جديد على إيران على خلفية قمع الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، وذلك بعد حرب استمرت 12 يوما في حزيران الماضي بين إيران وإسرائيل وشاركت فيها الولايات المتحدة.


يأتي ذلك في خضم حشد عسكري أميركي، بعدما قال ترامب إنه أرسل أسطولا بحريا كبيرا بقيادة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى مياه الشرق الأوسط.

 
 


