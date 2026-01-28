ترامب يحذر إيران .. ويرسل أسطولا بحريا كبيرا

الوكيل الإخباري- حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران، الأربعاء، من أن الوقت ينفد أمامها في ملفها النووي لتفادي تدخل عسكري أميركي، فيما أعلنت طهران رفضها إجراء مفاوضات في ظل ما وصفته بأجواء التهديد.

اضافة اعلان



ولم يستبعد ترامب قطّ شنّ هجوم جديد على إيران على خلفية قمع الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، وذلك بعد حرب استمرت 12 يوما في حزيران الماضي بين إيران وإسرائيل وشاركت فيها الولايات المتحدة.