ترامب يحذر السفن الإيرانية من الاقتراب

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "الأسطول البحري الإيراني يرقد في قاع البحر، وتم تدميره بشكل كامل".





وأضاف ترامب: "ما لم نقم باستهدافه في إيران هو عدد قليل مما يسمونه سفن الهجوم السريع؛ لأننا لم نعتبرها تهديدا يذكر".





وحذر من أنه "إذا اقتربت أي من سفن الهجوم السريع الإيرانية من الحصار الذي نفرضه فسيتم القضاء عليها فورا".





