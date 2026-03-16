الإثنين 2026-03-16 06:54 م

ترامب يحذر حلف شمال الأطلسي إذا تقاعس في المساعدة بشأن إيران

الإثنين، 16-03-2026 03:38 ص

الوكيل الإخباري-   حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز نشرت الأحد، من أن حلف شمال الأطلسي يواجه مستقبلا «سيئا للغاية» إذا تقاعس حلفاء الولايات المتحدة في مد يد العون بشأن فتح مضيق هرمز.

وقال ترامب للصحيفة إنه قد يؤجل قمته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من هذا الشهر، في الوقت الذي يضغط فيه على بكين للمساعدة في فتح هذا الممر المائي الحيوي.

 
 


أحدث الأخبار

أخبار محلية مكاتب استقدام العاملين في المنازل: لا رحلات تسفير عاملات حاليا في ظل الأوضاع بالمنطقة

أخبار محلية الأمن يحدد هوية سائق حافلة نقل طلاب صغيرة اعتدى جسديا على طفلة

أخبار محلية الأمن العام: تعاملنا مع 356 بلاغاً لحادث سقوط شظايا

أخبار محلية نشاط تجاري متزايد في أسواق العقبة

أخبار محلية عاجل ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل

عربي ودولي البيت الأبيض: على الناتو التدخل والمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ17 على التوالي

أخبار محلية "أوقاف جرش" تختتم المجالس العلمية الهاشمية



 






الأكثر مشاهدة