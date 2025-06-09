ترامب يحمّل "متمرّدين" مسؤولية الاضطرابات في لوس أنجلوس

الوكيل الإخباري- حمّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين "متمرّدين" مسؤولية الاضطرابات في لوس أنجلوس، بعد أن أرسل قوات الحرس الوطني لاحتواء احتجاجات ضد عمليات دهم تنفّذها سلطات الهجرة.

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وقال ترامب في تصريح لصحفيين في البيت الأبيض ردا على سؤال بشأن الاشتباكات التي تحدث في بعض أنحاء في ثاني أكبر مدينة أميركية "الناس الذين يتسببون بهذه المشاكل هم مخربون محترفون ومتمردون".