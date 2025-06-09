ترامب يحمّل "متمرّدين" مسؤولية الاضطرابات في لوس أنجلوس

وقال ترامب في تصريح لصحفيين في البيت الأبيض ردا على سؤال بشأن الاشتباكات التي تحدث في بعض أنحاء في ثاني أكبر مدينة أميركية "الناس الذين يتسببون بهذه المشاكل هم مخربون محترفون ومتمردون".
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