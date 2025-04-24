ترامب يحيي مرور أول 100 يوم من ولايته بتجمع جماهيري في ميشيغان

وأعلنت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ترامب سيزور مقاطعة ماكومب يوم الثلاثاء، وهي منطقة تقع شمال مدينة ديترويت وتعرف بكونها مركزا لصناعة السيارات.
وقالت ليفيت: "الرئيس ترامب متحمس للعودة إلى ولاية ميشيجان العظيمة الثلاثاء المقبل، حيث سيقيم تجمعا في مقاطعة ماكومب للاحتفال بأول 100 يوم".
ويعقد التجمع قبل يوم من مرور 100 يوم على تولي ترامب الرئاسة، وهي محطة تقليدية تُستخدم لقياس مدى تقدّم الرئيس في تنفيذ وعوده الانتخابية. وتُعد ميشيغان من الولايات الحاسمة التي انتزعها ترامب من الديمقراطيين العام الماضي في طريقه للعودة إلى البيت الأبيض.
ومنذ توليه المنصب، لم يقم ترامب برحلات كثيرة، باستثناء بعض الرحلات الشخصية في عطلات نهاية الأسبوع.
وكانت زيارته الرسمية الوحيدة في ولايته الثانية خلال الأسبوع الأول، حينما زار مناطق منكوبة في نورث كارولاينا وكاليفورنيا، كما نظّم فعالية في لاس فيغاس للترويج لخطة إعفاء البقشيش من الضرائب.
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