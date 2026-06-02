ترامب يختار بيل بولت لإدارة الاستخبارات الوطنية

الثلاثاء، 02-06-2026 06:00 م

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصة التواصل "تروث سوشيال"، عن تعيين بيل بولت، مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، كقائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية.

وفي منشوره، أشاد ترامب بمهارات بولت وخبرته في إدارة سوق العقارات، التي وصفها بأنها "القطاع الأكثر حساسية" في الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب أنه على الرغم من هذه التعديلات الإدارية، فإن بولت سيحتفظ بمنصبه الحالي رئيسا للوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان ووكالتي الرهن العقاري "فاني مي" (Fannie Mae) و"فريدي ماك" (Freddie Mac).

في مايو الماضي، تقدمت المديرة السابقة للاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، باستقالتها، وذلك بسبب إصابة زوجها بنوع نادر من سرطان العظام.


وقد أبلغت غابارد، الرئيس الأمريكي بقرارها هذا شخصيا خلال اجتماع في المكتب البيضاوي، على أن يكون الـ 30 من يونيو الجاري هو آخر أيام عمل لها في المنصب.


ومن جانبه، أشاد ترامب بالسيدة غابارد مؤكدا أنها أدت عملا "لا يُصدق" خلال فترة قيادتها للاستخبارات الوطنية.


وكان من المقرر أن يتولى نائب مديرة الاستخبارات الوطنية، آرون لوكاس، منصب القائم بأعمال رئيس الوكالة بعد استقالتها، وفقا لما أعلنه ترامب بنفسه سابقا.

 
 


