ترامب يخضع للفحص الطبي السنوي اليوم الجمعة

ورغم التشكيك الطويل في القوى الصحية والعقلية لسلفه جو بايدن، لطالما أبقى ترامب المعلومات الأساسية بشأن صحته سرا دفيناً، مبتعدا عن الشفافية التقليدية في المسائل الطبية المتعلقة بالرؤساء.
وإذا كان الجانب التاريخي يعد مؤشرا، من المرجح أن يكشف أحدث فحص طبي لترامب عن تقرير جيد يفتقر إلى التفاصيل.
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