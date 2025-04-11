الجمعة 2025-04-11 09:35 م
 

ترامب يخضع للفحص الطبي السنوي اليوم الجمعة

ترامب
ترامب
 
الجمعة، 11-04-2025 08:44 م

الوكيل الإخباري-   يخضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفحصه الطبي السنوي اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن يتم للمرة الأولى خلال سنوات الإعلان عن التفاصيل الصحية له.

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وقال ترامب (78 عاما)، الذي أصبح في يناير الماضي أكبر رئيس أمريكي سنا يؤدي اليمين الدستورية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "لم أشعر قط أنني في حال أفضل مني الآن ولكن بلا شك، يجب إجراء هذه الفحوصات".

ورغم التشكيك الطويل في القوى الصحية والعقلية لسلفه جو بايدن، لطالما أبقى ترامب المعلومات الأساسية بشأن صحته سرا دفيناً، مبتعدا عن الشفافية التقليدية في المسائل الطبية المتعلقة بالرؤساء.

وإذا كان الجانب التاريخي يعد مؤشرا، من المرجح أن يكشف أحدث فحص طبي لترامب عن تقرير جيد يفتقر إلى التفاصيل.

 
gnews

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