ترامب يخضع للفحص الطبي السنوي اليوم الجمعة

الوكيل الإخباري- يخضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفحصه الطبي السنوي اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن يتم للمرة الأولى خلال سنوات الإعلان عن التفاصيل الصحية له.

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