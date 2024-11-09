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ترامب يخطط للانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ

دونالد ترامب
دونالد ترامب
السبت، 09-11-2024 10:41 ص
الوكيل الإخباري- يبدو أن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بدأ يعد أوامر تنفيذية وبيانات حول الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وتقليص حجم بعض المعالم الوطنية للسماح بمزيد من أعمال التنقيب والتعدين.اضافة اعلان


فقد توقع تقرير أيضاً أن ينهي ترامب الوقف المؤقت المفروض على تراخيص إنشاء محطات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي، وأن يلغي الإعفاء الذي يسمح لولاية كاليفورنيا وولايات أخرى بتطبيق معايير أكثر صرامة لمكافحة التلوث، وفق ما قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الجمعة.

ونقل التقرير عن أشخاص شاركوا في المناقشات قولهم إن بعض أفراد فريق الانتقال يناقشون نقل مقر وكالة حماية البيئة خارج واشنطن.

وقالت كارولين ليفات، المتحدثة باسم فريق ترامب الانتقالي، ردا على طلب من رويترز للتعقيب إن نتائج انتخابات الثلاثاء أعطته "تفويضا لتنفيذ الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية. وسوف يفي بها".

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