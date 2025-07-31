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ترامب يدعو إلى نشر وثائق مزاعم "التدخل الروسي"

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أرشيفية
 
الخميس، 31-07-2025 12:11 ص

الوكيل الإخباري- دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إلى نشر الوثائق المتعلقة بنظرية "التدخل الروسي" التي تم دحضها عمليا.

وقال ترامب للصحفيين خلال تصريحاته في البيت الأبيض: "أريد أن يتم نشر كل شيء إذا كان ذلك ممكننا"، مضيفا أن هذا الكشف سيفضح "احتيال الديمقراطيين" في انتخابات 2016.

وكان ترامب قال في وقت سابق إن فبركة المعلومات حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية بمثابة "خيانة".

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يأتي ذلك بعد تصريحات لمديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد حول امتلاك السلطات الأمريكية أدلة تسمح بمقاضاة متورطين من إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، حيث اتهم ترامب أوباما بالتورط في تزوير تلك الانتخابات.


وقد نفت موسكو باستمرار هذه الادعاءات، بينما أكد ترامب مرارا عدم وجود أي اتصالات مشبوهة مع مسؤولين روس.

 

RT

 
 
gnews

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