الإثنين 2026-02-09 08:58 ص

ترامب يدعو قادة دوليين إلى الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام"

ترامب
ترامب
 
الإثنين، 09-02-2026 06:54 ص
الوكيل الإخباري-   تلقى العديد من قادة العالم دعوة لحضور الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام" الذي شكّله الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمقرر عقده في 19 شباط الحالي.اضافة اعلان


وفي حين وافقت بعض الدول على الحضور مثل الأرجنتين برئاسة خافيير ميلي والمجر بقيادة فيكتور أوربان، رفضت ذلك دول أخرى بما فيها فرنسا وإيطاليا والنرويج وتشيك وكرواتيا.

وأعلن الرئيس الروماني نيكوسور دان الأحد على فيسبوك أنه تلقى دعوة لحضور الاجتماع لكنه أضاف أن بلاده لم تحسم بعد قرارها بشأن المشاركة في الجلسة الأولى لـ"مجلس السلام".

وأوضح أن الأمر يتوقف على "المناقشات مع شركائنا الأميركيين حول صيغة الاجتماع بالنسبة إلى دول مثل رومانيا ليست في الواقع أعضاء في المجلس لكنها تود الانضمام إليه شرط مراجعة ميثاقه".

وكان رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أفاد السبت بأنه تلقى دعوة إلى الاجتماع وأنه يعتزم المشاركة فيه.

في المقابل أعلن رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش السبت أنه لا يعتزم الانضمام إلى "مجلس السلام"، مضيفا لشبكة "تي في نوفا" الخاصة "سنتصرف بالتشاور مع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. قالت بعضها إنها لن تنضم إلى المجلس".

وبموجب خطة الرئيس الأميركي لإنهاء حرب غزة، ستتولى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" شؤون القطاع الفلسطيني موقتا تحت قيادة "مجلس السلام" الذي يرأسه ترامب.

لكن ميثاق المجلس لا يذكر صراحة غزة، ويمنحه هدفا أوسع هو المساهمة في حل النزاعات المسلحة في العالم.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

عطية يدين قرارات إسرائيلية خطيرة تمس الوضع القانوني للضفة الغربية

شؤون برلمانية عطية يدين قرارات إسرائيلية خطيرة تمس الوضع القانوني للضفة الغربية

مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت الاستعدادات لإعدام أسرى فلسطينيين

فلسطين مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت الاستعدادات لإعدام أسرى فلسطينيين

واشنطن تنتظر تنازلات إيرانية في جولة المفاوضات المقبلة

عربي ودولي واشنطن تنتظر تنازلات إيرانية في جولة المفاوضات المقبلة

علم كوريا الجنوبية

عربي ودولي مقتل شخصين بحادث تحطم مروحية عسكرية خلال تدريب في كوريا الجنوبية

نادي السيلية القطري يعلن إصابة علوان وغيابه عن الملاعب ثلاثة أشهر

أخبار محلية نادي السيلية القطري يعلن إصابة علوان وغيابه عن الملاعب لهذه المدة

وفاة 6 أشخاص جراء انهيار مبنيين في طرابلس بلبنان

عربي ودولي وفاة 6 أشخاص جراء انهيار مبنيين في طرابلس بلبنان

مبنى هيئة الطاقة والمعادن

أخبار محلية الطاقة والمعادن تضبط آليات ومعدات مخالفة في المشقر

تعبيرية

طب وصحة تحذير من ارتداء عدسات لاصقة ملونة دون إشراف طبي



 






الأكثر مشاهدة