 
الإثنين 2024-09-16 11:11 ص
 
 

ترامب يرد على محاولة جديدة لاغتياله وانتقادات لخطط تأمينه

ترامب
دونالد ترامب
الإثنين، 16-09-2024 07:40 ص

الوكيل الإخباري- قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب إن عزيمته أقوى بعد تعرضه لمحاولة اغتيال جديدة، وسارع قادة سياسيون من مختلف الاتجاهات لإدانة الحادث وسط انتقادات للإجراءات الأمنية المخصصة لحماية ترامب.

اضافة اعلان


وأعلنت حملة ترامب وقوع إطلاق نار خارج منتجعه الخاص في بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث كان المرشح الجمهوري يلعب الغولف في يوم إجازة من حملته الانتخابية. وأكد جهاز الخدمة السرية أن الرئيس السابق في أمان وأن الحادث كان محاولة لاغتياله.


وأعلن قائد شرطة مقاطعة بالم بيتش إلقاء القبض على المشتبه فيه، وأوضحت مصادر إعلامية أن المعتقل يدعى ريان ويسلي روث من هاواي ويبلغ 58 عاما.


وأطلق المشتبه به النار في البداية قرب ملعب الغولف، قبل أن يتحرك بمركبته إلى مقاطعة مارتن التي تبعد نحو 40 كيلومترا حيث جرى إلقاء القبض عليه.

وعقب الحادث، وجه ترامب رسالة إلكترونية لحملته لجمع التبرعات، وقال "أنا آمن وأتمتع بصحة جيدة ولم يصب أحد بأذى، عزيمتي أصبحت أقوى بعد محاولة أخرى لاغتيالي".


وأضاف "هناك في هذا العالم أشخاص سيفعلون كل ما في وسعهم لإيقافنا".


وقال جيه دي فانس، المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس في انتخابات الرئاسة، إنه تحدث مع ترامب بعد إطلاق النار، مضيفا أن معنويات الرئيس السابق مرتفعة.


وأفاد البيت الأبيض بأن الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس أُطلعا على تطورات الحادث، وقد عبرا عن ارتياحهما لسلامة ترامب.

وقال بايدن -لاحقا- إن التحقيق جار في الحادث وإن أجهزة إنفاذ القانون تجمع المزيد من التفاصيل حول الواقعة، وأشاد بجهاز الخدمة السرية وأجهزة إنفاذ القانون "ليقظتها وجهودها للحفاظ على سلامة ترامب ومن حوله".

 
gnews

أحدث الأخبار

مستوطنون

فلسطين مستوطنون متطرفون يستولون على شقة في بلدة الطور بالقدس المحتلة

تعبيرية

منوعات لإبطاء الشيخوخة.. عليكم بالسفر والسياحة

تعبيرية

منوعات سوري يقتل زوجته بسكين.. وابنه يطعنه انتقاماً في تركيا

خضار وفواكه

أخبار محلية أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الاثنين

اقتحامات المستوطنين للأقصى

فلسطين المجلس الوطني الفلسطيني يحذر من مخططات متطرفة تستهدف الأقصى

الذهب

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الاردن الاثنين

أرشيفية

أخبار محلية من سلحوب إلى البقعة.. بدء صيانة طريق إربد - عمان

تعبيرية

منوعات تنذر بنشوب حريق .. 5 أطعمة من الخطر وضعها في المقلاة الهوائية



 


الأكثر مشاهدة