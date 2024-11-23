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ترامب يرشح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة

سكوت بيسنت، مؤسس شركة الاستثمار "كي سكوير غروب"
سكوت بيسنت، مؤسس شركة الاستثمار "كي سكوير غروب"
السبت، 23-11-2024 01:06 م
الوكيل الإخباري-   رشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أمس، سكوت بيسنت، مؤسس شركة الاستثمار "كي سكوير غروب" وأحد المروجين المتحمسين لفرض رقابة سياسية على الاحتياطي الفدرالي، لتولي منصب وزير الخزانة.اضافة اعلان


وقال ترامب، في بيان له، إن بيسنت "سيساعدني على إطلاق عصر ذهبي جديد للولايات المتحدة، وترسيخ دورنا كأكبر اقتصاد في العالم ومركز للابتكار وريادة الأعمال ووجهة لرؤوس الأموال، مع ضمان بقاء الدولار بلا أدنى شك العملة الاحتياطية في العالم".

وكان اسم بيسنت (62 عاما) قد ورد بين المرشحين المفضلين لتولي هذا المنصب، وهو مقرب من عائلة ترامب منذ فترة طويلة، وسيضطلع بدور رئيسي في تنفيذ البرنامج الاقتصادي للرئيس الأميركي المنتخب، بالإضافة إلى السيطرة على الدين العام.

تخرج بيسنت في جامعة ييل، وبدأ حياته المهنية عام 1991 في شركة الملياردير جورج سوروس الاستثمارية "إس إف إم"، وتركها مرة أولى في عام 2000 ليطلق صندوقه الاستثماري الخاص، وبعد فشله في البداية، عاد إلى "إس إف إم" عام 2011 قبل أن يستقيل مرة أخرى ليطلق مجموعة كي سكوير غروب.

وسيؤدي دورا أساسيا على رأس وزارة الخزانة، وهو منصب مرموق داخل الحكومة، حيث سيضطلع بدور مزدوج يتمثل في تقديم المشورة وإدارة الميزانية الفدرالية والإشراف على السياسة الاقتصادية.

الجزيرة
 
gnews

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