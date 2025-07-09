ترامب يرفض العفو عن عمال المزارع المهاجرين

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه العفو عن عمال المزارع المهاجرين غير الشرعيين، مقترحا استبدال العمال المرحلين بمستفيدي برنامج "ميديكيد" القادرين على العمل.



وقال ترامب، في معرض حديثه عن خطته لدعم قطاع الزراعة وسط تصعيد حملات الترحيل: "لا يوجد عفو". وأضاف: "ما نقوم به هو التخلص من المجرمين، ولكننا أيضا نطلق برنامج عمل".

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وتابع خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: "علينا أن نوفر للمزارعين العمال الذين يحتاجون إليهم، لكننا لا نتحدث عن العفو".



وقالت وزيرة الزراعة، بروك رولينز إن البرنامج المقترح سيضمن "أن يحصل المزارعون على العمالة التي يحتاجون إليها"، في وقت يتجه فيه القطاع نحو "الأتمتة" والاستفادة من "القوى العاملة الأمريكية".



وأكدت الوزيرة: "لا عفو، الترحيل الجماعي مستمر، ولكن بطريقة استراتيجية".

وكانت رولينز قد أشارت إلى أن متطلبات العمل الجديدة المرتبطة ببرنامج "ميديكيد"، والتي يتضمنها قانون "One Big Beautiful Bill Act" الذي وقعه ترامب مؤخرا، قد تساعد في تعويض النقص في العمالة الزراعية الناتج عن ترحيل المهاجرين.