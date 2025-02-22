ترامب يرى من الضروري أن يلتقي بوتين وزيلينسكي

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أن الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي يجب أن يلتقيا".
وكان الرئيس الأمريكي قد أكد أمس الجمعة، أن زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي لا يمتلك "في جعبته أوراقا" تدعم تفاوضه مع روسيا، وحضوره في المفاوضات ليس أمرا ضروريا.
وفي أواخر يناير الماضي، أكد فلاديمير زيلينسكي وجود إمكانية لإجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشرط أن يضمن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب الأمن لأوكرانيا.
وأضاف زيلينسكي: "إذا كان الرئيس ترامب، وأنا أثق في ذلك، يستطيع أن يضمن لنا الأمن القوي الذي لا رجعة فيه لأوكرانيا، فسنقوم بالسير على طول الطريق الدبلوماسي. أتفهم جيدا أنه بدون روسيا من المستحيل إنهاء الحرب دبلوماسيا".
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