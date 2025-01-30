 
الخميس 2025-01-30 02:11 ص
 

ترامب يريد محاسبة المؤسسات التعليمية على المظاهرات الداعمة لفلسطين

ترامب
ترامب
الخميس، 30-01-2025 02:04 ص
الوكيل الإخباري-   وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يتضمن إجراءات لمحاسبة المؤسسات التعليمية على مظاهرات طلابية داعمة لفلسطين.اضافة اعلان


وقال ترامب إن الأمر التنفيذي يوجه باتخاذ تدابير إضافية لتعزيز مكافحة معاداة السامية في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2003 (طوفان الأقصى).

وأضاف أن "هجمات 7 أكتوبر أطلقت موجة غير مسبوقة من التمييز المعادي للسامية خاصة في مدارسنا وحرم جامعاتنا".
 
gnews

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