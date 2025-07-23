ترامب يريد محاسبة مؤلف نظرية "التدخل الروسي"

الوكيل الإخباري- أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت خلال مؤتمر صحفي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد محاسبة مؤلف ومنشئ نظرية "التدخل الروسي" التي تم كشفها.



وقالت ليفيت خلال مؤتمر صحفي أثناء إجابتها عن سؤال حول تصريح ترامب بأن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما "مذنب بارتكابه الخيانة العظمى" إن الرئيس يريد أن يتحمل كل شخص المسؤولية عن فعلته.



وفي وقت سابق، صرحت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد أن تصرفات أوباما في سياق نظرية "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تم دحضها كانت تمثل "محاولة ارتكاب خيانة عظمى".

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يذكر أن ترامب اتهم أوباما بـ"الخيانة العظمى" يوم الثلاثاء الماضي، كما ادعى أن لديه أدلة ووثائق تكشف أن "العصابة" ضمت أيضا الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون التي خسرت الانتخابات الرئاسية أمام ترامب عام 2016.