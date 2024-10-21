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ترامب يزعم بأنه هدد بوتين بضرب موسكو

لقاء سابق بين الزعيمين
لقاء سابق بين الزعيمين
الإثنين، 21-10-2024 11:27 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في لقاء مع هيئة تحرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، إنه "هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرب موسكو إذا لاحقت روسيا، أوكرانيا".

وزعم ترامب بأنه هدد الرئيس الروسي بتلقي "ضربة قوية، لدرجة لا يمكن تصديقها" إذا "قام باضطهاد أوكرانيا".

وأضاف ترامب أنه "هدد بوتين بتوجيه ضربة مباشرة إلى وسط موسكو".

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ووفقا لرواية الرئيس الأمريكي السابق، فقد أخبر بوتين أنه لا يريد القيام بذلك، لوجود علاقات جيدة تربطهما، ولكن لن يكون لديه خيار آخر.


وخلال اللقاء مع هيئة تحرير الصحيفة، لم يحدد ترامب مكان وزمان المحادثة مع بوتين، أو تحت أي ظروف جرت.

 

RT

 
gnews

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