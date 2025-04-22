ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات من 13 إلى 16 أيار المقبل

08:41 م

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الوكيل الإخباري- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين الثلاثاء إن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المقبلة إلى السعودية وقطر والإمارات ستجري في الفترة من 13 إلى 16 مايو أيار. اضافة اعلان

