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ترامب يستأنف سياسة "الضغط الأقصى" على إيران

ترامب
ترامب
الأربعاء، 05-02-2025 01:45 ص
الوكيل الإخباري-   استأنف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، وذلك في إطار جهود لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر بهدف منعها من امتلاك سلاح نووي.اضافة اعلان


ووقع ترامب قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مذكرة رئاسية تعيد فرض سياسة واشنطن الصارمة تجاه إيران والتي مارستها طوال فترة ولايته الأولى.

وعند توقيعه المذكرة، وصف ترامب القرار بأنه صعب للغاية وقال إنه كان مترددا بشأن اتخاذ هذه الخطوة. وأضاف أنه منفتح على التوصل إلى اتفاق مع إيران ومستعد للتحدث مع الرئيس الإيراني.

وقال ترامب "بالنسبة لي، الأمر بسيط للغاية. لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي". وعندما سُئل عن مدى قرب طهران من امتلاك سلاح نووي، قال ترامب "إنهم قريبون للغاية".

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلب للتعليق.
 
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