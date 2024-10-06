ترامب يستعين بإيلون ماسك بتجمع انتخابي في موقع محاولة اغتياله في بنسلفانيا

وأعاد ماسك ترديد العديد من النقاط التي استخدمها ترامب والمرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، جي. دي. فانس.
وقال رائد الأعمال، الذي أسس تسلا وسبيس إكس، ويملك أيضاً منصة التواصل الاجتماعي إكس، إن انتخابات 5 تشرين الثاني/نوفمبر “هي أهم انتخابات في حياتنا”.
وأضاف ماسك أمام الجمهور: “الجانب الآخر يريد أن يسلبكم حريتكم في التعبير. يريدون أن يسلبوا حقكم في حمل السلاح، ويريدون أن يسلبوا حقكم في التصويت”.
وكالات
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