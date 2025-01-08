ترامب يستفز كندا مجدداً .. وينشر صورة خريطة على صفحته

الوكيل الإخباري- نشر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اليوم الأربعاء خريطة لبلاده تضم كندا، معلقًا بكلمتين فقط: "أوه كندا"!

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كما أعاد الكرة في منشور آخر، عارضًا خريطة للولايات المتحدة تضم البلد الجار كذلك.



جاء ذلك بعد زوبعة أطلقها ترامب خلال الساعات الماضية، ملمحًا مجددًا إلى نيته ضم كندا إلى الولايات المتحدة.



فبعدما أكدت السلطات الكندية أنها "لن تتراجع أبدًا أمام تهديدات" ترامب ولن تكون يومًا جزءًا من الولايات المتحدة، رد الرئيس الأميركي بتعليقين على حسابه في تروث سوشيال.



أتى ذلك بعدما هدد ترامب أمس باستخدام "القوة الاقتصادية" ضد كندا.



كما كرر سابقًا مزاحه بأن كندا يجب أن تصبح "الولاية 51" بعد استقالة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.



في حين اعتبرت ميلاني جولي، وزيرة الخارجية الكندية، في تعليق على حسابها في منصة "إكس" أن تعليقات ترامب تظهر عدم فهم كامل لبلادها كدولة قوية. وأكدت أن أوتاوا لن تتراجع أبدًا في مواجهة التهديدات.



بدوره، رد ترودو على أن بلاده لن تكون أبدًا جزءًا من الولايات المتحدة.



يُذكر أن الرئيس الأميركي كان قد هدد قبل أسبوعين بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على جميع السلع الكندية إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات لوقف ما يسميه تدفق المهاجرين والمخدرات إلى الولايات المتحدة - على الرغم من أن عددًا أقل بكثير يعبر الحدود من كندا مقارنة بالمكسيك.