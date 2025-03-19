 
الأربعاء 2025-03-19 10:18 ص
 

ترامب يستقبل طحنون بن زايد في البيت الأبيض

الرئيس الأميركي استقبل الشيخ طحنون بن زايد في البيت الأبيض
الرئيس الأميركي استقبل الشيخ طحنون بن زايد في البيت الأبيض
 
الأربعاء، 19-03-2025 08:39 ص
الوكيل الإخباري-   استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي ومستشار الأمن الوطني الإماراتي.اضافة اعلان


وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "الليلة في البيت الأبيض، رحبتُ بحرارة بالشيخ طحنون بن زايد آل نهيان خلال اجتماعات وعشاء حضره عدد من المسؤولين الأميركيين البارزين".

وأضاف ترامب: "جسدت هذه الأمسية الروابط التاريخية وعلاقات الصداقة المتينة بين بلدينا".

وقال الرئيس الأميركي إن "لطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة شريكتين في العمل على تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط والعالم".

وأكد ترامب أن المناقشات "تناولت سبل تعزيز شراكتنا لدفع مستقبلنا الاقتصادي والتكنولوجي قدمًا".

وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان على منصة "إكس"، إنه نقل تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى ترامب، خلال مأدبة عشاء في البيت الأبيض.

وأضاف: "ركزت نقاشاتنا على مستقبل الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد التي تربط البلدين الصديقين، وتعزيز رؤيتنا المشتركة للازدهار والتقدم".

وتابع الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: "تؤكد دولة الإمارات التزامها بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة عبر تسريع الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية والصناعات والطاقة والرعاية الصحية، كون هذه المجالات تمثل ركائز أساسية للنمو والتنمية المستدامة".

واعتبر أن "نهج قيادتي البلدين وسياستهما الاقتصادية يمثل حافزًا مهمًا لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين".

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

خاص بالوكيل عاجل رسالة مروعة من ممرضة بمستشفى الأمير حسين في البقعة

تعبيرية

أخبار محلية وفاتان و4 إصابات بحوادث تصادم وتدهور خلال 24 ساعة

ل

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا بعد مكالمة بوتين وترامب

ؤبل

أخبار الشركات بنك الإسكان يدعم برامج وأنشطة تكية أم علي في رمضان 2025 بمشاركة واسعة من موظفيه

ل

أخبار محلية أفطرت بسبب الحمل أو الرضاعة.. ماذا يترتب عليها وكم قيمة الفدية؟

ل

شؤون برلمانية مجلس النواب يناقش معدل قانون الجمارك تحت القبة

ل

عربي ودولي لويزيانا الأمريكية.. تنفيذ أول حكم إعدام بغاز النيتروجين منذ عام 2010

تعبيرية

أخبار محلية تركيب أجهزة تكييف وطاقة شمسية لمدارس الوسطية .. أسماء



 
 




الأكثر مشاهدة