ترامب يسعى لإغراء سكان غرينلاند بالمال .. كم سيدفع لكل منهم ؟

الوكيل الإخباري- قالت 4 مصادر مطلعة، الخميس، إن مسؤولين أميركيين بحثوا إرسال مبالغ لسكان جزيرة غرينلاند، كجزء من محاولة لإقناعهم بالانفصال عن الدنمارك والانضمام إلى الولايات المتحدة.





وقال مصدران لوكالة "رويترز" إن المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم مسؤولون في البيت الأبيض، ناقشوا منح سكان غرينلاند مبالغ تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف دولار لكل شخص، إلا أن المبلغ الدقيق واللوجستيات المتعلقة بأي دفعة ما زالت غير واضحة.



وتُعد فكرة الدفع المباشر لسكان غرينلاند، الإقليم التابع للدنمارك، أحدث محاولة أميركية لـ"شراء" الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة، رغم إصرار كوبنهاغن وسلطات غرينلاند على أنها ليست للبيع.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مناسبات عدة إن غرينلاند ضرورية للأمن القومي الأميركي، ولوّح باحتمال استخدام القوة العسكرية للسيطرة عليها، كما طرح خيار "شرائها".



والأربعاء، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تسعى لشراء غرينلاند.



وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن ترامب طلب من مساعديه تقديم خطة محدثة للاستحواذ على غرينلاند، علمًا أنه طرح الفكرة خلال ولايته الأولى.



وكثفت الإدارة الأميركية في الفترة الأخيرة من خطاباتها حول غرينلاند.



وقال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن التحرك العسكري يظل من بين الخيارات قيد الدراسة.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "الرئيس وفريقه يناقشون مجموعة من الخيارات لتحقيق هذا الهدف المهم في السياسة الخارجية، وبالطبع فإن استخدام الجيش الأميركي يظل دائمًا خيارًا متاحًا بيد القائد الأعلى للقوات المسلحة"، في إشارة إلى ترامب.



في المقابل، رفضت الدنمارك تهديدات ومحاولات ترامب للاستيلاء على غرينلاند، مؤكدة أنها ليست للبيع.



وطالبت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن الرئيس الأميركي بالتوقف عن إطلاق التهديدات، مؤكدة أن "واشنطن لا تملك أي حق" في ضم الجزيرة، ومشيرة إلى أن أي استيلاء أميركي على الجزيرة سينهي حلف شمال الأطلسي (ناتو).



كما رفض عدد من القادة الأوروبيين مطامع ترامب في السيطرة على غرينلاند، الغنية بالمعادن النادرة والنفط.



ومن المرتقب أن تشارك حكومة جزيرة غرينلاند، التي تتمتع بالحكم الذاتي، في اجتماع مرتقب الأسبوع المقبل بين روبيو ومسؤولين دنماركيين، بعد تصاعد التوترات حول مصيرها.



سكاي نيوز

