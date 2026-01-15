ترامب يشكك في قدرة رضا بهلوي على حشد الدعم في إيران

07:52 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن زعيم المعارضة الإيرانية رضا بهلوي "يبدو لطيفا للغاية"، لكنه عبّر عن شكوكه بشأن قدرة بهلوي على حشد الدعم داخل إيران لتولي السلطة في نهاية المطاف. اضافة اعلان





وهدد ترامب مرارا بالتدخل لدعم المتظاهرين في إيران، حيث أفادت تقارير بمقتل المئات في حملة لقمع الاحتجاجات ضد حكم رجال الدين. لكنه أحجم الأربعاء عن إعلان دعمه الكامل لبهلوي، نجل شاه إيران الراحل الذي أطيح به من السلطة عام 1979.



وفي مقابلة مع رويترز في المكتب البيضاوي، قال ترامب عن بهلوي "يبدو لطيفا للغاية، لكنني لا أعرف كيف سيتصرف داخل بلاده... لم نصل إلى تلك المرحلة بعد".



وأضاف "لا أعلم إن كان شعبه سيقبل قيادته أم لا، ولكن إن قبلوا، فسيكون ذلك مقبولا بالنسبة لي".



وشكك ترامب في قدرة بهلوي على قيادة إيران بعد أن قال الأسبوع الماضي إنه لا ينوي لقاءه.

