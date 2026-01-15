الخميس 2026-01-15 09:53 ص

ترامب يشكك في قدرة رضا بهلوي على حشد الدعم في إيران

رضا بهلوي
رضا بهلوي
 
الخميس، 15-01-2026 07:52 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن زعيم المعارضة الإيرانية رضا بهلوي "يبدو لطيفا للغاية"، لكنه عبّر عن شكوكه بشأن قدرة بهلوي على حشد الدعم داخل إيران لتولي السلطة في نهاية المطاف.اضافة اعلان


وهدد ترامب مرارا بالتدخل لدعم المتظاهرين في إيران، حيث أفادت تقارير بمقتل المئات في حملة لقمع الاحتجاجات ضد حكم رجال الدين. لكنه أحجم الأربعاء عن إعلان دعمه الكامل لبهلوي، نجل شاه إيران الراحل الذي أطيح به من السلطة عام 1979.

وفي مقابلة مع رويترز في المكتب البيضاوي، قال ترامب عن بهلوي "يبدو لطيفا للغاية، لكنني لا أعرف كيف سيتصرف داخل بلاده... لم نصل إلى تلك المرحلة بعد".

وأضاف "لا أعلم إن كان شعبه سيقبل قيادته أم لا، ولكن إن قبلوا، فسيكون ذلك مقبولا بالنسبة لي".

وشكك ترامب في قدرة بهلوي على قيادة إيران بعد أن قال الأسبوع الماضي إنه لا ينوي لقاءه.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس السوري أحمد الشرع / Gettyimages.ru

عربي ودولي أنا لا أهدد.. الشرع يثير تفاعلا كبيرا عبر وسائل التواصل

وزير الصحة يشدد على تطوير خدمات معالجة الإدمان

أخبار محلية وزير الصحة يشدد على تطوير خدمات معالجة الإدمان

قوات الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال يدهم منازل في كفر راعي في محافظة جنين

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

الحكومة تكشف فرصًا استثمارية في قطاع النقل بأكثر من 3.4 مليار دينار

أخبار محلية الحكومة تكشف فرصًا استثمارية في قطاع النقل بأكثر من 3.4 مليار دينار

المنتخب الأولمبي يلتقي نظيره الياباني في ربع نهائي كأس آسيا غدا

أخبار محلية المنتخب الأولمبي يلتقي نظيره الياباني في ربع نهائي كأس آسيا غدا

مدينة أم قيس الأثرية

اقتصاد محلي %47.4 ارتفاع أعداد زوار مدينة أم قيس الأثرية خلال 11 شهرا

178 ألف سوري عادوا إلى بلادهم من الأردن

أخبار محلية 178 ألف سوري عادوا إلى بلادهم من الأردن



 






الأكثر مشاهدة