ترامب يشيد بقيادتي الهند وباكستان ويتعهد بالعمل على حل أزمة كشمير

وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" في أعقاب وقف إطلاق النار بين البلدين: " أنا فخور للغاية بالقيادة القوية والراسخة لكل من الهند وباكستان، لكونهما أظهرتا القوة والحكمة والصلابة اللازمة لفهم الوقت المناسب لوقف التصعيد الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى الموت والدمار على نطاق واسع، ملايين الأبرياء كانوا معرضين للموت!، إن إرثكم قد تعزز كثيرا بفضل هذا القرار الشجاع".
وأضاف: "وأفخر بأن الولايات المتحدة ساعدتكم في التوصل إلى هذا القرار التاريخي والشجاع، وعلى الرغم من أن ذلك لم يكن مطروحا للنقاش، فإنني أعتزم زيادة التبادل التجاري مع هاتين الدولتين العظيمتين بشكل كبير، وسنعمل بشكل مشترك أيضا لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى حل لقضية كشمير بعد ألف عام من الصراع".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس السبت أن الهند وباكستان وافقتا على وقف إطلاق النار بشكل كامل وفوري عبر وساطة أمريكية.
-
أخبار متعلقة
-
اكتشاف أنفاق سرية تحت مبنى الكابيتول الأمريكي - فيديو
-
انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات في لبنان
-
"بلومبيرغ" : ترامب يهمّش مجلس الأمن القومي
-
"تايمز": للمرة الأولى في التاريخ.. امرأة تترأس الاستخبارات البريطانية
-
إسبانيا .. سحابة سامة تحبس 150 ألف شخص في منازلهم - فيديو
-
انتهاء هدنة عيد النصر التي أعلنها الرئيس الروسي في أوكرانيا
-
إيران تؤكد من جديد: لا سلاح نووي ولكن لا تراجع عن التخصيب
-
العراق .. إجراءات وتشديدات صارمة خلال فترة انعقاد القمة العربية