ترامب يشيد بقيادتي الهند وباكستان ويتعهد بالعمل على حل أزمة كشمير

الوكيل الإخباري- أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقيادتي الهند وباكستان، وتعهد بزيادة التبادل التجاري مع البلدين والعمل على تسوية النزاع بينهما في كشمير.



وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" في أعقاب وقف إطلاق النار بين البلدين: " أنا فخور للغاية بالقيادة القوية والراسخة لكل من الهند وباكستان، لكونهما أظهرتا القوة والحكمة والصلابة اللازمة لفهم الوقت المناسب لوقف التصعيد الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى الموت والدمار على نطاق واسع، ملايين الأبرياء كانوا معرضين للموت!، إن إرثكم قد تعزز كثيرا بفضل هذا القرار الشجاع".

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وأضاف: "وأفخر بأن الولايات المتحدة ساعدتكم في التوصل إلى هذا القرار التاريخي والشجاع، وعلى الرغم من أن ذلك لم يكن مطروحا للنقاش، فإنني أعتزم زيادة التبادل التجاري مع هاتين الدولتين العظيمتين بشكل كبير، وسنعمل بشكل مشترك أيضا لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى حل لقضية كشمير بعد ألف عام من الصراع".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس السبت أن الهند وباكستان وافقتا على وقف إطلاق النار بشكل كامل وفوري عبر وساطة أمريكية.





RT