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ترامب يصف تأسيس ماسك لحزب سياسي جديد بأنه "سخيف"

إيلون ماسك في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض
إيلون ماسك في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض
 
الإثنين، 07-07-2025 01:20 ص
الوكيل الإخباري-   انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إعلان حليفه السابق إيلون ماسك تأسيس حزب سياسي جديد ووصفه بأنه "سخيف".اضافة اعلان


وقال ترامب للصحافيين في نيوجيرسي قبل صعوده طائرته عائدا إلى واشنطن "أعتقد أن تأسيس حزب ثالث أمر سخيف. نحن نحقق نجاحا باهرا مع الحزب الجمهوري"، مضيفا "لقد كان النظام دائما قائما على حزبين، وأعتقد أن تأسيس حزب ثالث يزيد فقط من الارتباك".
 
 
gnews

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