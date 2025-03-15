ترامب يصف تصريحاته حول إنهاء النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة بالساخرة

يذكر أن ترامب صرّح مرارا خلال حملته الانتخابية، بأنه ينوي حل النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة، وأنه قادر على القيام بذلك حتى قبل تنصيبه رئيسا.
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