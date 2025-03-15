 
السبت 2025-03-15 02:43 ص
 




            

        








    

        

        

            ترامب يصف تصريحاته حول إنهاء النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة بالساخرة
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                ترامب
            
                

                    ترامب
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        01:31 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاته بأنه سيتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا خلال 24 ساعة كانت ساخرة إلى حد ما.
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وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة مع برنامج "Full Measure": "كنتُ أسخر قليلا عندما قلت إنني سأفعل ذلك. في الحقيقة، أعتقد أنني أستطيع التوصل إلى تسوية، وأعتقد أنني سأنجح في ذلك".

يذكر أن ترامب صرّح مرارا خلال حملته الانتخابية، بأنه ينوي حل النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة، وأنه قادر على القيام بذلك حتى قبل تنصيبه رئيسا.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            ترامب يصف تصريحاته حول إنهاء النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة بالساخرة
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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