ترامب يصف تصريحاته حول إنهاء النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة بالساخرة

الوكيل الإخباري- وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاته بأنه سيتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا خلال 24 ساعة كانت ساخرة إلى حد ما.

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