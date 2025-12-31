وبحسب الصحيفة التي استندت إلى مصادر مطلعة، حدث ذلك بعد وقت قصير من مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير الماضي، خلال محادثة مع ترامب أشاد فيها كيلوغ بزيلينسكي وطمأن الشركاء الأوروبيين بأنه لا يزال "أفضل صديق لهم" في البيت الأبيض، مما أثار غضب الرئيس الأمريكي.
ونقلت الصحيفة أن ترامب قال لمستشاريه بعد حديثه مع كيلوغ: "إنه أحمق".
كما أثار منشور للمبعوث الخاص على منصة "إكس" استياء ترامب، حيث وصف كيلوغ فيه زيلينسكي بـ"القائد المناضل والشجاع لبلد يخوض حربًا"، وقارنه بالرئيس الأمريكي التاريخي أبراهام لينكولن.
يأتي هذا التقرير في إطار الانتقادات العلنية التي يوجهها ترامب لزيلينسكي، حيث اتهمه سابقًا باستخدام الصراع المستمر كـ"ذريعة لرفض إجراء انتخابات نزيهة"، ودعاه إلى "إجراء انتخابات رئاسية شرعية".
ويكشف هذا الحادث عن الفجوة الواضحة بين تصريحات المسؤولين الأمريكيين العلنية الداعمة لأوكرانيا، والمواقف الشخصية الناقدة التي يعبر عنها الرئيس ترامب بشكل متزايد تجاه إدارة كييف.
روسيا اليوم
