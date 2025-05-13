الثلاثاء 2025-05-13 01:14 م
 

ترامب يصل إلى السعودية في مستهل جولة بالمنطقة

طائرة ترامب الرئاسية حطت في مطار الملك خالد بالرياض
طائرة ترامب الرئاسية حطت في مطار الملك خالد بالرياض
 
الثلاثاء، 13-05-2025 10:23 ص
الوكيل الإخباري-   وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب صباح اليوم الثلاثاء إلى السعودية في إطار أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، وبمستهل جولة تستمر 4 أيام وتشمل قطر والإمارات، يأمل خلالها في إبرام اتفاقيات كبرى، في ظل الصعوبات التي تواجه تحقيق تسويات للنزاعات الإقليمية.اضافة اعلان


واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأميركي في مطار الملك خالد بالعاصمة الرياض.

وستستمر الزيارة من 13 إلى 16 من مايو/أيار الجاري، وكان ترامب قد وصفها بـ"التاريخية" خلال كلمة ألقاها أمس الاثنين في البيت الأبيض.

وشددت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت على الأهمية الكبيرة التي يوليها الرئيس ترامب لرحلته إلى السعودية وقطر والإمارات.

ومن المقرر أن يزور ترامب الرياض أولًا، حيث ينعقد منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، ثم يتوجه إلى قطر غدًا الأربعاء، ثم الإمارات بعد غدٍ الخميس.

وفي الرياض، سيلتقي ترامب أيضًا بقادة دول مجلس التعاون الخليجي الست: السعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان.

ويرافق ترامب وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، ونخبة من قادة الأعمال الأميركيين الأقوياء، منهم الرئيس التنفيذي لتسلا ومستشاره إيلون ماسك.

الجزيرة
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية الزراعة: حملة وطنية للإدارة المتكاملة لأشجار الزيتون

علم السعودية

عربي ودولي السعودية تحذر من محاولات الحج بلا تصريح

جانب من استقبال ترامب في السعودية

عربي ودولي فيديو - الخيول العربية ترافق موكب ترامب في قصر اليمامة

ل

نعـي فـاضل الأستاذ والمربي الفاضل علي خضر أبو حماد في ذمة الله

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزيرة النقل تبحث مع السفير التركي سبل تعزيز التعاون في قطاع النقل

الدكتور محمد الحاج خليل (أبو إياد) رحمه الله

نعـي فـاضل الدكتور محمد الحاج خليل "أبو إياد" في ذمة الله

جانب من الاجتماع

أخبار محلية 10.7 مليون إيرادات العقبة الخاصة حتى نهاية آذار

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية افتتاح معرض الأعمال الإنتاجي لطلبة التعليم المهني في العقبة



 
 





الأكثر مشاهدة