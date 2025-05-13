ترامب يصل إلى السعودية في مستهل جولة بالمنطقة

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأميركي في مطار الملك خالد بالعاصمة الرياض.
وستستمر الزيارة من 13 إلى 16 من مايو/أيار الجاري، وكان ترامب قد وصفها بـ"التاريخية" خلال كلمة ألقاها أمس الاثنين في البيت الأبيض.
وشددت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت على الأهمية الكبيرة التي يوليها الرئيس ترامب لرحلته إلى السعودية وقطر والإمارات.
ومن المقرر أن يزور ترامب الرياض أولًا، حيث ينعقد منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، ثم يتوجه إلى قطر غدًا الأربعاء، ثم الإمارات بعد غدٍ الخميس.
وفي الرياض، سيلتقي ترامب أيضًا بقادة دول مجلس التعاون الخليجي الست: السعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان.
ويرافق ترامب وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، ونخبة من قادة الأعمال الأميركيين الأقوياء، منهم الرئيس التنفيذي لتسلا ومستشاره إيلون ماسك.
الجزيرة
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