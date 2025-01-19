ترامب يصل إلى واشنطن لبدء احتفالات تنصيبه - فيديو

الوكيل الإخباري- وصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مساء أمس السبت إلى واشنطن للاحتفال مع عائلته وأنصاره وحلفائه السياسيين بتنصيبه لولاية ثانية.



وبدأت احتفالات ترامب بعودته إلى السلطة بعرض للألعاب النارية في نادي ترامب الوطني للغولف في ستيرلينج، بولاية فيرجينيا، على بعد حوالي 48 كيلومترا من واشنطن.

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pic.twitter.com/hj3IGokRi6 BREAKING: President Trump and Melania Trump watch a firework show in Sterling, VA. January 19, 2025



ووصل ترامب إلى واشنطن في الوقت الذي كان فيه منظمو مراسم التنصيب المقررة يوم غد الاثنين، في سباق مع الزمن لنقل معظم الفعاليات الخارجية إلى الداخل، بما في ذلك مراسم أداء اليمين التي تقام تقليديا على درج مبنى الكابيتول الأمريكي، بسبب توقعات بأن يكون الطقس شديد البرودة.



وستكون هذه أول مرة، منذ أن أدى الرئيس الراحل رونالد ريغان اليمين الدستورية في 1985 لفترة رئاسية ثانية، يجري فيها نقل المراسم إلى داخل مبنى الكابيتول الأمريكي.

RT