ترامب يطالب إيران بإزالة أي ألغام بمضيق هرمز

وقال ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه لم يتلق أي تقارير تفيد بأن إيران قامت بذلك حتى الآن، لكنه أورد بعدها أنه إذا كانت طهران قد فعلت ذلك، فعليها أن تزيل "فورا" أجهزة التفجير العائمة.
-
أخبار متعلقة
-
البيت الأبيض: ترامب لن يكون "سعيدا" إذا تبيّن أن روسيا تمدّ إيران بمعلومات استخباراتية
-
صحيفة: إسرائيل ترفض طلب لبنان وقف القتال للسماح بإجراء محادثات
-
البحرين: اعتراض وتدمير 106 صواريخ و176 مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية
-
الرئيس الإسرائيلي: الحرب مع إيران تحتاج إلى "نتيجة نهائية" وليس جدولا زمنيا محددا
-
البيت الأبيض: البحرية الأميركية لم ترافق أي سفن عبر مضيق هرمز
-
المدمّرة البريطانية "إتش إم إس دراغون" تبحر إلى المتوسّط لحماية قبرص
-
إسرائيل تتهم إيران باختراق كاميرات مراقبة بغرض التجسس
-
رئيس مجلس الشورى الإيراني: لا نسعى إلى وقف إطلاق النار