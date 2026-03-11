ترامب يطالب إيران بإزالة أي ألغام بمضيق هرمز

الوكيل الإخباري- هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران الثلاثاء بتداعيات خطيرة في حال وضعت ألغاما بحرية في مضيق هرمز، بعدما توعّدت إيران بمنع أي صادرات للنفط عبره طالما استمر الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها.

