الخميس 2025-06-12 09:35 م
 

ترامب يعتزم تحديد الرسوم الجمركية خلال أسابيع

حاويات شحن في ميناء بالتيمور بولاية ماريلاند
حاويات شحن في ميناء بالتيمور بولاية ماريلاند
 
الخميس، 12-06-2025 07:04 م
الوكيل الإخباري-   يعتزم الرئيس دونالد ترامب إبلاغ شركائه التجاريين بنسب الرسوم الجمركية الأحادية الجانب خلال الأسابيع المقبلة، مع اقتراب الموعد النهائي في تموز، لبدء فرض رسوم جمركية على عشرات الدول.اضافة اعلان


وصرح ترامب لصحافيين في ساعة متأخرة الأربعاء، في مركز كينيدي بواشنطن حيث كان يحضر عرضا مسرحيا "سنبعث برسائل خلال أسبوع ونصف أو أسبوعين تقريبا إلى الدول لإبلاغها بمضمون القرار".

فرض ترامب في نيسان، رسوما جمركية بنسبة 10% على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وكشف النقاب عن معدلات رسوم فردية أعلى على عشرات الاقتصادات، بينها الهند والاتحاد الأوروبي، علما بأنه سارع إلى تعليق قراره.

ومن المقرر أن ينتهي قرار التعليق في 9 تموز، فيما تتواصل المفاوضات بين واشنطن وشركاء تجاريين.

وحتى الآن لم تعلن واشنطن سوى عن اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة، إلى جانب تخفيف مؤقت للرسوم الجمركية مع الصين.

ولا يزال منسوب التوتر مرتفعا بين أكبر اقتصادين في العالم، واتهمت واشنطن بكين مؤخرا بالتباطؤ في إصدار الموافقات على تصدير المعادن النادرة.

وتسببت الرسوم الجمركية الواسعة النطاق التي فرضها ترامب باضطراب الأسواق المالية وعرقلة سلاسل التوريد وأثرت سلبا على ثقة المستهلكين.
 
gnews

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