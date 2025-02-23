ترامب يعلن أن مشكلة الهجرة غير الشرعية لم تعد موجودة في بلاده

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال "مؤتمر العمل السياسي المحافظ" (CPAC) بواشنطن، أنه تمكن من التغلب على مشكلة الهجرة غير الشرعية في الشهر الأول من توليه منصبه.

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