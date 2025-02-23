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ترامب يعلن أن مشكلة الهجرة غير الشرعية لم تعد موجودة في بلاده

ترامب
ترامب
الأحد، 23-02-2025 01:42 ص

الوكيل الإخباري-   صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال "مؤتمر العمل السياسي المحافظ" (CPAC) بواشنطن، أنه تمكن من التغلب على مشكلة الهجرة غير الشرعية في الشهر الأول من توليه منصبه.

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وقال ترامب: "الآن لم يعد لدينا هذه المشكلة، الآن لدينا أفضل حدود في التاريخ"، مشيرا إلى أن إدارته أطلقت أكبر عملية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين في تاريخ البلاد والتي تجاوزت حتى الإجراءات التي اتخذت في عهد الرئيس دوايت أيزنهاور.

وشدد ترامب في مؤتمر "The Conservative Political Action Conference"، على أن عملية الترحيل التي أطلقت كانت الأكبر من نوعها، مستطردا: "كان أيزنهاور رجلا معتدلا للغاية، لكنه لم يكن يحب أن يأتي شخص إلى البلاد ليستولي عليها دون حسيب أو رقيب".

وأكد الرئيس الجمهوري بأن أزمة الهجرة هي أحد الأسباب الرئيسية لترشحه للانتخابات الرئاسية الأخيرة، لافتا إلى أنه لم يستطع تحمل رؤية المجرمين والأفراد الذين يتم إخراجهم من السجون وجلبهم إلى الولايات المتحدة في حافلات والآن لم يعد لدينا هذه المشكلة، حسب تعبيره.

وأضاف ترامب بأنه منذ عودته إلى البيت الأبيض، تحسن الوضع على الحدود حتى مقارنة بما كان عليه في نهاية ولايته الأولى.

 
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