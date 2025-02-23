ترامب يعلن أن مشكلة الهجرة غير الشرعية لم تعد موجودة في بلاده

وشدد ترامب في مؤتمر "The Conservative Political Action Conference"، على أن عملية الترحيل التي أطلقت كانت الأكبر من نوعها، مستطردا: "كان أيزنهاور رجلا معتدلا للغاية، لكنه لم يكن يحب أن يأتي شخص إلى البلاد ليستولي عليها دون حسيب أو رقيب".
وأكد الرئيس الجمهوري بأن أزمة الهجرة هي أحد الأسباب الرئيسية لترشحه للانتخابات الرئاسية الأخيرة، لافتا إلى أنه لم يستطع تحمل رؤية المجرمين والأفراد الذين يتم إخراجهم من السجون وجلبهم إلى الولايات المتحدة في حافلات والآن لم يعد لدينا هذه المشكلة، حسب تعبيره.
وأضاف ترامب بأنه منذ عودته إلى البيت الأبيض، تحسن الوضع على الحدود حتى مقارنة بما كان عليه في نهاية ولايته الأولى.
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