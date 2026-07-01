الأربعاء 2026-07-01 10:16 ص

ترامب يعلن أول مؤتمر جمهوري قبل انتخابات منتصف المدة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 
الأربعاء، 01-07-2026 10:07 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تنظيم مؤتمر نادر للحزب الجمهوري في منتصف ولايته الثانية، في مسعى منه لتعزيز مواقع الحزب قبيل انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر المقبل.

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ويمتلك الجمهوريون أغلبية ضئيلة في الكونغرس، ويخشى قادتهم من صعوبة حشد الناخبين في غياب ترامب على بطاقة الاقتراع، خاصة وأن الحزب الحاكم عادة ما يفقد مقاعد في انتخابات منتصف المدة. ويأمل ترامب أن يساعد المؤتمر على تغيير هذه المعادلة.

 

وسيتم تنظيم المؤتمر في مدينة دالاس بولاية تكساس يومي 9 و10 سبتمبر.

وقال ترامب في منشور على "تروث سوشيال": "سنستخدم هذا الحدث لإظهار الأشياء العظيمة التي قمنا بها منذ 2024، وسيكون هذا تجمعاً لا مثيل له".

ويسلط اختيار مدينة دالاس الضوء على سباق مجلس الشيوخ في الولاية، الذي يواجه فيه المرشح الديمقراطي جيمس تالاريكو المرشح الجمهوري كين باكستون، النائب العام للولاية. ويخشى قادة الجمهوريين من أن يقوض تاريخ باكستون المليء بالفضائح ترشحه ويحول السباق القابل للفوز إلى استنزاف لموارد الحزب.

 

 

 
 


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