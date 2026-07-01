ترامب يعلن أول مؤتمر جمهوري قبل انتخابات منتصف المدة

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تنظيم مؤتمر نادر للحزب الجمهوري في منتصف ولايته الثانية، في مسعى منه لتعزيز مواقع الحزب قبيل انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر المقبل.

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ويمتلك الجمهوريون أغلبية ضئيلة في الكونغرس، ويخشى قادتهم من صعوبة حشد الناخبين في غياب ترامب على بطاقة الاقتراع، خاصة وأن الحزب الحاكم عادة ما يفقد مقاعد في انتخابات منتصف المدة. ويأمل ترامب أن يساعد المؤتمر على تغيير هذه المعادلة.