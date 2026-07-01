ترامب يعلن أول مؤتمر جمهوري قبل انتخابات منتصف المدة

وقال ترامب في منشور على "تروث سوشيال": "سنستخدم هذا الحدث لإظهار الأشياء العظيمة التي قمنا بها منذ 2024، وسيكون هذا تجمعاً لا مثيل له".
ويسلط اختيار مدينة دالاس الضوء على سباق مجلس الشيوخ في الولاية، الذي يواجه فيه المرشح الديمقراطي جيمس تالاريكو المرشح الجمهوري كين باكستون، النائب العام للولاية. ويخشى قادة الجمهوريين من أن يقوض تاريخ باكستون المليء بالفضائح ترشحه ويحول السباق القابل للفوز إلى استنزاف لموارد الحزب.
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