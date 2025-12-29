ترامب يعلن تدمير منشأة ضخمة في فنزويلا وسط تصعيد متزايد

وقال ترامب في مقابلة مع المقدم الإذاعي والمتبرع للحزب الجمهوري جون كاتسيماتيديس: "لديهم (فنزويلا) مصنع كبير، أو مؤسسة كبيرة، تأتي منها السفن. قبل ليلتين، دمرنا هذه المؤسسة. لقد وجهنا لهم ضربة قوية للغاية".
ولكن الرئيس ترامب لم يكشف خلال كلامه عن أي منشأة بالضبط يجري الحديث عنها أو موقعها في فنزويلا.
وخلال تعليقه على حديث ترامب، قال مسؤول في الإدارة الأمريكية لم يكشف عن اسمه، في حديث نقلته قناة CNN التلفزيونية، إنه تم استهداف منشأة تابعة لعصابة مخدرات، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية حول الضربة المذكورة.
وكان تصريح ترامب المذكور الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها واشنطن بهدف زيادة الضغط على فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو، بما في ذلك الاستيلاء على ناقلات النفط الفنزويلية، على خلفية نشاط عسكري أمريكي غير مسبوق بالقرب من حدود فنزويلا.
وتبرر الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بمكافحة تهريب المخدرات. ففي شهري سبتمبر وأكتوبر، قام الجيش الأمريكي عدة مرات بتدمير قوارب وزوارق يُزعم أنها كانت تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا. وفي أواخر سبتمبر، أفادت شبكة NBC بأن الجيش الأمريكي كان يدرس خيارات لاستهداف مهربي المخدرات داخل أراضي فنزويلا.
وفي 17 ديسمبر، أعلن ترامب تصنيف الحكومة الفنزويلية على أنها "منظمة إرهابية أجنبية" وتم فرض حصار كامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والتي تتوجه من وإلى فنزويلا.
روسيا اليوم
