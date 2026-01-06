ترامب يعلن تسريع إنتاج الأسلحة الأمريكية

وقال ترامب: "سنبدأ في إنتاجها بشكل أسرع بكثير. سنكون صارمين في تعاملنا مع شركات [المجمع الصناعي العسكري الأمريكي]".
وأضاف الرئيس: "لدينا أفضل الأسلحة في العالم. لكن الحصول عليها، بما في ذلك من قبل الحلفاء، يستغرق وقتًا طويلاً جدًا. نقول للمقاولين في المجمع الصناعي العسكري أن يبدأوا في إنتاج الأسلحة بشكل أسرع".
ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات لوزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، الذي صرح الاثنين بأن العالم دخل "حقبة جديدة من المواجهة بين القوى العظمى".
وقال هيغسيث خلال خطاب أمام عمال بناء السفن في ولاية فيرجينيا: "نحن في حقبة جديدة من المواجهة بين القوى العظمى"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ترغب في علاقات جيدة مع الصين وبقية العالم لكنها "تحافظ على استعدادها".
وأوضح الوزير الأمريكي أن إعادة تسمية الوزارة من الدفاع إلى الحرب، لا تعكس رغبة بلاده في خوض النزاعات، قائلًا: "ليس لأننا نبحث عن الحرب، ولكن لأنه لكي نضمن السلام، يجب أن نكون مستعدين لردع الحرب، وإذا لزم الأمر، الفوز فيها فوزًا حاسمًا".
روسيا اليوم
