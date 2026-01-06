الثلاثاء 2026-01-06 10:51 م

ترامب يعلن تسريع إنتاج الأسلحة الأمريكية

ترامب يعلن تسريع إنتاج الأسلحة الأمريكية
ترامب يعلن تسريع إنتاج الأسلحة الأمريكية
الثلاثاء، 06-01-2026 09:12 م
الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تعتزم تسريع معدلات إنتاج الأسلحة، بما يشمل الأسلحة المخصصة للحلفاء، خلال خطاب أمام أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب.اضافة اعلان


وقال ترامب: "سنبدأ في إنتاجها بشكل أسرع بكثير. سنكون صارمين في تعاملنا مع شركات [المجمع الصناعي العسكري الأمريكي]".

وأضاف الرئيس: "لدينا أفضل الأسلحة في العالم. لكن الحصول عليها، بما في ذلك من قبل الحلفاء، يستغرق وقتًا طويلاً جدًا. نقول للمقاولين في المجمع الصناعي العسكري أن يبدأوا في إنتاج الأسلحة بشكل أسرع".

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات لوزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، الذي صرح الاثنين بأن العالم دخل "حقبة جديدة من المواجهة بين القوى العظمى".

وقال هيغسيث خلال خطاب أمام عمال بناء السفن في ولاية فيرجينيا: "نحن في حقبة جديدة من المواجهة بين القوى العظمى"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ترغب في علاقات جيدة مع الصين وبقية العالم لكنها "تحافظ على استعدادها".

وأوضح الوزير الأمريكي أن إعادة تسمية الوزارة من الدفاع إلى الحرب، لا تعكس رغبة بلاده في خوض النزاعات، قائلًا: "ليس لأننا نبحث عن الحرب، ولكن لأنه لكي نضمن السلام، يجب أن نكون مستعدين لردع الحرب، وإذا لزم الأمر، الفوز فيها فوزًا حاسمًا".

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

المنطقة العسكرية الجنوبية تُحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تُحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة

الكيان وسوريا يقرّران تشكيل "خلية مشتركة" لاحتواء التصعيد

عربي ودولي الكيان وسوريا يقرّران تشكيل "خلية مشتركة" لاحتواء التصعيد

ل

عربي ودولي ترامب: جرت محاولة لعزلي لأنني طلبت من زيلينسكي "عدم الغش"

النقل البري تطلق نظام دفع إلكتروني لطلاب 5 جامعات رسمية قريباً

أخبار محلية النقل البري تطلق نظام دفع إلكتروني لطلاب 5 جامعات رسمية قريباً

ل

طب وصحة اكتشاف سر قدرة الدماغ على التنسيق بين المعلومات السريعة والبطيئة

ل

أخبار محلية توجه حكومي لفرض رسوم على مادة يستهلكها الأردنيون يوميا

الأمانة تفعل خدماتها الإلكترونية بعد تحديث البيانات

أخبار محلية الأمانة تفعل خدماتها الإلكترونية بعد تحديث البيانات

حل أقدم قضية اختفاء غامضة في ولاية تكساس الأمريكية

عربي ودولي حل أقدم قضية اختفاء غامضة في ولاية تكساس الأمريكية



 






الأكثر مشاهدة