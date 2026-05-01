الجمعة 2026-05-01 09:32 م

ترامب يعلن تشديد العقوبات الأميركية على كوبا

الجمعة، 01-05-2026 09:22 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة تشديد العقوبات المفروضة على كوبا، معتبرا أن الجزيرة "ما زالت تشكّل تهديدا استثنائيا" للأمن القومي للولايات المتحدة.

اضافة اعلان


العقوبات الجديدة تستهدف مصارف أجنبية تتعامل مع الحكومة الكوبية وتفرض قيودا على الهجرة، ووردت في مرسوم رئاسي نشره الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 