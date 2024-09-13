ترامب يعلن رفضه إجراء مناظرة أخرى مع هاريس

وقال الرئيس الأميركي السابق "لن تكون هناك مناظرة ثالثة"، مشيرا إلى مناظرته الأولى المتلفزة مع الرئيس جو بايدن في حزيران، ومناظرته الثانية الثلاثاء مع نائب الرئيس.
وقد وضعت المرشحة الديمقراطية ترامب في موقف دفاعي خلال المواجهة التي استضافتها قناة "إيه بي سي نيوز" وشاهدها 67 مليون شخص.
وأظهر استطلاع أجرته شبكة "سي إن إن" بين المشاهدين، أن أداء هاريس كان أفضل من ترامب بنسبة 63%، مقابل 37%، في حين أظهر استطلاع أجرته مؤسسة يوغوف، أن هاريس اقترحت خطة حكم أكثر وضوحا بنسبة 43% مقابل 32% لمراتب.
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